Kayyum atanan TELE 1'de çalışanlar istifa etti

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Kanal, TMSF tarafından kayyuma devredildi. Kanalın program sunucusu Musa Özuğurlu, yaptığı açıklamada, kanalın tüm çalışanlarının görevlerinden istifa ettiğini duyurdu

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Gözaltı sürecinde ise kanal, TMSF tarafından kayyuma devredildi. Kayyum atamasının ardından kanaldaki çalışanların izleyeceği yol merak konusu olmuştu.

Kanalda “Sabah Pusulası” programını sunan Musa Özuğurlu, Cumhuriyet TV’den İrem Karataş’a yaptığı açıklamada, TELE 1 çalışanları olarak istifa etme kararı aldıklarını duyurdu. Biz politik kimliğiyle bilinen bir kanalız. Önceliğimiz siyaset. Bunların olmayacağını düşünecek olursak orası artık iki gün öncekinin TELE 1'i değil.

Kayyumun kendilerine "İstiyorsanız devam edin" dediğini belirten Özuğurlu "Ama burası tuğla imalathanesi değil. burada bir tavır var. Siyasal tavır koymadan konuşma makinesi gibi program sunmamızı bekliyorlar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu teklifin anlamı yok. Ekran yüzleri ve yöneticiler olarak istifa kararı aldık" dedi. Özuğurlu kanalın kayyum kararından sonra izlenmelerin sıfıra düştüğünü de aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'siyasal casusluk' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındı. Ardından kanala kayyum atandı.

Dün İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ önce savcılıkta ifadelerini verdi. Suçlamaları kabul etmeyen İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

