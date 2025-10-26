Kayyum atanan TELE1'in YouTube kanalı erişime kapatıldı

  1. Ekonomim
Kayyum atanan TELE1 televizyonunun YouTube kanalı erişime kapatıldı. TELE1'in yaklaşık 1,4 milyon aboneli YouTube kanalına artık erişim sağlanamıyor.

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma nedeniyle kayyum atanan TELE1 televizyonunun YouTube kanalına erişim sağlanamıyor.

Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı İbrahim Paşalı'nın TELE1'e kayyum olarak atanmasının ardından önce bu televizyon kanalının YouTube hesabındaki birçok video yayından kaldırıldı. Ardından da TELE1'in YouTube kanalı tamamen erişime kapandı.

TELE1'in YouTube hesabına girmek isteyenler "Bu sayfa kullanılamıyor" ibaresiyle karşılaşıyor.

Kanal erişime kapatılmadan önce TELE1'in YouTube kanalının yaklaşık 1,4 milyon abonesi vardı. Bu kanalda 76 binden fazla video yüklüydü.

Ne olmuştu?

Cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında Cuma sabahı TELE1 televizyonuna operasyon düzenlenmiş, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı.

Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından da akşam saatlerinde kanala kayyum atandığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "casusluk" suçundan gözaltına alınan Yanardağ'ın "söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle" Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla Yeni Şafak'ın eski yazarı İbrahim Paşalı'yı kayyum olarak atadığı duyuruldu.

