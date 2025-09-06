Kayyum heyetinden çekildiği iddia edilmişti: Gökmen Güneş açıklama yaptı

  1. Ekonomim
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinden çekilen Hasan Babacan'ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş açıklama yaptı. Güneş, heyette yer almadığını belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetiyle ilgili olarak Hasan Babacan’ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş açıklama yaptı. Güneş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda heyette yer almadığını ve herhangi bir yetkili merciden davet almadığını belirtti.

Güneş açıklamasında “Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak görevlendirmişti. Kayyum olarak atanan Müjdat Gürbüz ve Hasan Babacan kayyum heyetinden çekilmişti.

 

