Kayyum sınrası CHP'den çağrı: Esenyurt Belediyesi önünde buluşalım
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanma çağrısı yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanacaklarını belirterek "İrade gasbına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik'in çağrısı şöyle:
"Halkımızın sandıktan çıkan iradesine sahip çıkıyor; saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde buluşuyoruz. İrade gaspına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz."