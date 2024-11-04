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Kayyum tepkisi: DEM, bir hafta Meclis çalışmalarına katılmayacak

DEM, Mardin ve Batman Belediyelerine kayyım atanmasının ardından bir hafta Meclis çalışmalarına katılmama kararı aldı.

Haber Merkezi
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Kayyum tepkisi: DEM, bir hafta Meclis çalışmalarına katılmayacak
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DEM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının ardından partisinin atacağı adımları açıkladı.

Grup toplantısı Mardin'de yapılacak!

Koçyiğit, DEM Parti’nin bu haftaki grup toplantısını Mardin’de gerçekleştireceğini, bu hafta genel kurul çalışmalarına, plan bütçe komisyonuna ve diğer komisyon çalışmalarına katılmayacağını duyurdu.

Koçyiğit, “Bütün milletvekili arkadaşlarımız MYK üyelerimiz PM üyelerimiz il ve ilçe örgütlerimiz belediye eşbaşkanlarımız, bütün seçilmişlerimiz ve halkımızla beraber alanlarda meydanlarda olacağız. Gasp edilen halkın iradesini ve sonuna kadar belediyelerimizi savunacağız” açıklamasında bulundu.

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