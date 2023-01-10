Kaz Dağları'nda yangın

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içinde çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu alana çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangını 60 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 300 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.