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Kaza metrobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ağır 50 yaralının olduğu kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Kaza metrobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu
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Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kaza sonrasında, olay yerindeki incelemeler ve çalışmalar sürüyor.

Kazaya ait hem metrobüs kamerasının hem de yoldaki kameranın kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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