Kazada hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı!
Türkiye'nin gündemine oturan milyonluk Ferrari kazasında önemli bir gelişme yaşandı. 15 milyon TL değerindeki süper otomobili kullandığı sırada kaza yapan tamirci Hakan Yılmaz, hurdaya dönen aracı satışa çıkardığını ve alıcısının eski bir futbolcu olduğunu açıkladı. Kazanın ardından hurdaya dönen Ferrari'yi satın alan isim, Bakırköyspor'un eski futbolcularından 34 yaşındaki Sercan Türk oldu.
Büyükçekmece'de yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, bir tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki lüks otomobil, test sürüşü sırasında kaza geçirerek kullanılamaz hale geldi.
Araçla kaza yapan lüks araç tamir ve bakımıyla uğraşan Hakan Yılmaz, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu. Yılmaz aracı futbolcu Sercan Türk'e sattığını açıkladı.
Türk, Ferrari'yi de kendisi tamir ettirecek
En son Bakırköyspor'da top koşturan 34 yaşındaki Sercan Türk'ün otomobil merakı olduğu da ortaya çıktı. Hasarlı araçları alıp toplayan Türk, Ferrari'yi de kendisi tamir ettirecek.
Satış rakamı açıklanmadı
Yılmaz tam satış rakamını açıklamak istemedi. Aracın normal fiyatının 15 milyon lira olduğu biliniyor. Rayiç değerinin yüzde 50'den fazla değer kaybıyla satılan Ferrari için Yılmaz, aracın tamiriyle uğraşmak istemediği için sattığını söyledi.
Kalan parayı tamamlayarak sahibine ödeyecek
Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini ve hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu, lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.