  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kazada hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı!
Takip Et

Kazada hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı!

Türkiye'nin gündemine oturan milyonluk Ferrari kazasında önemli bir gelişme yaşandı. 15 milyon TL değerindeki süper otomobili kullandığı sırada kaza yapan tamirci Hakan Yılmaz, hurdaya dönen aracı satışa çıkardığını ve alıcısının eski bir futbolcu olduğunu açıkladı. Kazanın ardından hurdaya dönen Ferrari'yi satın alan isim, Bakırköyspor'un eski futbolcularından 34 yaşındaki Sercan Türk oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kazada hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı!
Takip Et

Büyükçekmece'de yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, bir tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki lüks otomobil, test sürüşü sırasında kaza geçirerek kullanılamaz hale geldi.

Araçla kaza yapan lüks araç tamir ve bakımıyla uğraşan Hakan Yılmaz, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu. Yılmaz aracı futbolcu Sercan Türk'e sattığını açıkladı.

Kazada hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı! - Resim : 1

Türk, Ferrari'yi de kendisi tamir ettirecek

En son Bakırköyspor'da top koşturan 34 yaşındaki Sercan Türk'ün otomobil merakı olduğu da ortaya çıktı. Hasarlı araçları alıp toplayan Türk, Ferrari'yi de kendisi tamir ettirecek.

Satış rakamı açıklanmadı

Yılmaz tam satış rakamını açıklamak istemedi. Aracın normal fiyatının 15 milyon lira olduğu biliniyor. Rayiç değerinin yüzde 50'den fazla değer kaybıyla satılan Ferrari için Yılmaz, aracın tamiriyle uğraşmak istemediği için sattığını söyledi.

Kazada hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı! - Resim : 2

Kalan parayı tamamlayarak sahibine ödeyecek

Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini ve hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu, lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Aman dikkat! Piyasada yeni tehlike: Suriye çeyreği...  Gerçeğinden ayırt etmek zor, bozduramıyorsunuzAman dikkat! Piyasada yeni tehlike: Suriye çeyreği...  Gerçeğinden ayırt etmek zor, bozduramıyorsunuzAltın Haberleri

 

Anot Group, robotik ürün ihracat hedefini Avrupa'ya kilitlediAnot Group, robotik ürün ihracat hedefini Avrupa'ya kilitlediŞirket Haberleri

 

Gündem
İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine mektup: Sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemde
İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine: Sesimizin her haneye ulaşması, yüreklere değmesi hayati önemde
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Ankara'nın barajları alarm veriyor: 3 aydan az içme suyu kaldı
Ankara'nın barajları alarm veriyor: 3 aydan az içme suyu kaldı
İstanbul’da ulaşım sil baştan! Tarihi yarımadada yeni plan devreye alınıyor
İstanbul’da ulaşım sil baştan! Tarihi yarımadada yeni plan devreye alınıyor