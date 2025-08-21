Kazada hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı!

Büyükçekmece'de yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, bir tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki lüks otomobil, test sürüşü sırasında kaza geçirerek kullanılamaz hale geldi.

Araçla kaza yapan lüks araç tamir ve bakımıyla uğraşan Hakan Yılmaz, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu. Yılmaz aracı futbolcu Sercan Türk'e sattığını açıkladı.

Türk, Ferrari'yi de kendisi tamir ettirecek

En son Bakırköyspor'da top koşturan 34 yaşındaki Sercan Türk'ün otomobil merakı olduğu da ortaya çıktı. Hasarlı araçları alıp toplayan Türk, Ferrari'yi de kendisi tamir ettirecek.

Satış rakamı açıklanmadı

Yılmaz tam satış rakamını açıklamak istemedi. Aracın normal fiyatının 15 milyon lira olduğu biliniyor. Rayiç değerinin yüzde 50'den fazla değer kaybıyla satılan Ferrari için Yılmaz, aracın tamiriyle uğraşmak istemediği için sattığını söyledi.

Kalan parayı tamamlayarak sahibine ödeyecek

Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini ve hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu, lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.