Kazada karar çıktı: Keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis cezası

Mersin'de keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada karar açıklandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 27 yaşındaki tutuklu sanık İ.H.Ç., Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

"Melek gibi bir kızdı"

Mütalaaya ilişkin söz alan Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, olayın "kast" unsuru kapsamda olduğunu savunarak, İ.H.Ç.'ye "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Duruşmada gözyaşı döken Mahmut Akyol, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı, melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız" diye konuştu.

Anne Övül Akyol da "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

"Olayın yaşanmasını istemezdim"

Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca onların acısını anlamaya devam edeceğim" dedi.

Dört buçuk yıl hapis cezası

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.