Kazada yaralıların telefonlarını aldığı iddialarını reddeden Eylem Tok'tan itiraz dilekçesi

Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok, kazadan sonra yaralıların telefonlarını aldığına dair ifadeleri yalanlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na itirazda bulundu.

odatv'nin haberine göre; İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Söz konusu olayda ifadesi alınan bir kişi, Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un yaralıların telefonlarını aldığını belirtmişti.

Eylem Tok, iddianın gerçek olmadığını beyan ederek savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, telefonları kendisinin değil bir başka kadının aldığı belirtildi.

Söz konusu dilekçede bilgi sahibi olması nedeniyle ifadesi alınan güvenlik görevlisinin, "Benden telefonu alan kişi Eylem Tok değildir. Benden telefonu alan kişi ... plakalı aracı kullanan kişidir" ifadeleri de yer aldı.

"Kırmızı bültenin iptal edilmesini istedi"

Bu kapsamda Tok, hakkında "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" ve "Suçluyu Kayırma" suçlarından çıkarılan yakalama kararlarının iptal edilmesini ve hakkında çıkarılan kırmızı bültenin kaldırılmasını istedi.