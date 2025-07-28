Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 28-29 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da resmi temaslarda bulunacağını açıkladı.

"Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir"

Duran, şu ifadeleri kaydetti:

"Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı icra edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın' seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek olup, güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Heyetler arasındaki görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir."