  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Takip Et

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 28-29 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da resmi temaslarda bulunacağını açıkladı.

"Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir"

Duran, şu ifadeleri kaydetti:

"Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı icra edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın' seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek olup, güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Heyetler arasındaki görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir."

İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol belirleyeceğizİran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol belirleyeceğizDünya
Küresel ekonominin kritik aynası: Ülke kredi notları ve Türkiye'nin finansal yolculuğuKüresel ekonominin kritik aynası: Ülke kredi notları ve Türkiye'nin finansal yolculuğuEkonomi

 

Gündem
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Orman işçileri yeterli sayıda mı, hangi koşullarda görev yapıyor?
Orman işçileri yeterli sayıda mı, hangi koşullarda görev yapıyor?
Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Diyarbakır'da itfaiye aracı devrildi: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a mama takviyesi başlandı!
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a mama takviyesi başlandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konu başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konu başlıkları
İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradı: Çevre yolu trafiğe kapatıldı
İzmir Buca yangınında çevre yolu trafiğe kapatıldı