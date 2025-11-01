Kazakistan'a 7,5 milyar dolarlık yabancı yatırım

Mehmet KAYA

ASTANA – Kazakistan’ın başkenti Astana’da 8. defa düzenlenen Kazakistan Küresel Yatırım Forumu (KGIR 2025)’te toplamda 7,5 milyar dolarlık yeni yabancı doğrudan yatırımcı katılımlı projenin anlaşmasının yapıldığı açıklandı. Forumun kapanış oturumuna ve anlaşma imzalayan şirketlere yönelik törenine Kazakistan Başbakanı Olzhas Bektenov katıldı. Başbakanlık ofisinden verilen bilgide, Foruma 50 ayrı ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı geldiği ve yeni anlaşmalar imzalandığı vurgulandı.

Kazakistan Başbakanı Bektenov kapanış oturumundaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in açıkladığı çerçevede; yabancı doğrudan yatırımlara ve genel olarak yatırımlara yönelik politikalarının, sadece yatırımları desteklemek değil, bunun ötesinde, yeni projelerin geliştirilmesi, başlatılmasında yatırımcıları aktif olarak dahil eden, etkileşimli bir yatırım politikası modeline geçtiklerini kaydetti.

Kazakistan’ın ekonomik dönüşümünü hedefleyen bir kalkınma programı uyguladıklarını vurgulayan Bektenov, yılın 9 aylık döneminde ekonominin Tenge bazında yüzde 6,5 sabit sermaye yatırımlarının da yüzde 13,5 arttığını vurguladı.

Hazar geçişli koridor

Hükümetin takip ettiği önemli projelere değinen Kazakistan Başbakanı Olzhas Bektenov bunlar arasında yer alan Türkiye’ye de uzanacak Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Koridoru (TITR) projesini “stratejik” olarak niteledi ve yabancı sermaye ve uluslararası finans kuruluşlarının da katıldığı bu koridor için büyük altyapı yatırımları yapılacağını anlattı. Bektenov, sayısallaşma, yapay zekâ alanında büyük girişimleri olduğunu belirterek uluslararası Alem.ai yapay zeka merkezine önem verdiklerini belirtti.

Başbakan Bektenov, uluslararası yatırımcılara hukuki güvence verdiklerini ve koruduklarını belirterek “Kazakistan uzun vadeli yatırımlar için açık ve öngörülebilir bir ülke olmayı sürdürüyor. Yatırımcılarla güvene dayalı ilişkiler kurmak, yatırım politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Herkesi Kazakistan’da iş geliştirme fırsatlarından tam anlamıyla yararlanmaya davet ediyorum. Proje uygulamasının her aşamasında kapsamlı destek sağlamaya hazırız.” dedi.

İki Türk şirketinin yatırımlarına övgü

Başbakan Bektenov’un da katıldığı KGIR 2025 kapanış oturumunda, büyük ölçekli bazı anlaşmalar duyuruldu ve aralarında Türk şirketleri OZRAX ile Abdi İbrahim’in de bulunduğu bir dizi proje-yatırım öne çıkarıldı.

KGIR 2025 kapsamında 7,5 milyar dolar tutarında 49 proje için anlaşmaların imzalandığı duyurulurken, bunlar arasında Akmola’da buğday işleme, Türkistan’da pamuk-tekstil kümelenmesi kurulması, Aktöbe’de çimento fabrikası, Astana’da sanayi parki ve Enerji Eco-Park kurulması, Çimkent’te sera kompleksi, atıktan enerji üretim tesisi, Kızılorda’da tarım endüstrisi kümelenmesi, Kuzey Kazakistan’da şeker fabrikası, Aktöbe’de Coca-Cola şişileme tesisi, Karakiya ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile KazFoodProducts LLP arasında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretimi projesi için Çerçeve Anlaşma öne çıkarıldı.

Kapanış oturumunda aralarında Türk şirketleri ilaç firması Abdi İbrahim ile gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren Orzax’ın da bulunduğu yabancı yatırımcıların projeleri tanıtıldı ve bazılarına ödül verildi.

Öteyandan, küresel otomobil üreticisi KIA’nın KIA Qazaqstan fabrikasını tamamladığı ve üretim aşamasında olduğu belirtildi.