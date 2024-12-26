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Kazakistan’da düşen uçak ile ilgili kritik 'Trabzon’ detayı! İniş sırasında pisti pas geçti

Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Uçağın, 3 gün önce Bakü-Trabzon seferini gerçekleştirirken Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pisti pas geçtiği ve ancak ikinci denemede iniş yapabildiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Kazakistan’da düşen uçak ile ilgili kritik 'Trabzon’ detayı! İniş sırasında pisti pas geçti
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Azerbaycan Havayolları’na ait, içinde 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunan uçak dün Kazakistan’da düştü. Feci kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Trabzon Havalimanı'nda pisti pas geçmiş

İki ülkeyi yasa boğan olayın ardından yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Uçağın, kazadan 3 gün önce Bakü-Trabzon seferini gerçekleştirirken Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pisti pas geçtiği ve ancak ikinci denemede inişi başarılı bir şekilde tamamladığı öğrenildi.

"Kuş sürüsüne çarpmış olabilir"

Dün, Azerbaycan Havayolları’na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni’deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptı. Uçak, daha sonra Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 

Azerbaycanlı yetkililer kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirirken, Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

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