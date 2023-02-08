Kazakistan'dan Türkiye'ye 1 milyon dolarlık destek

Kazakistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı Türkiye'ye acil yardım sağlamak için 1 milyon dolar tahsis etme kararı aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil yardım tahsis edilmesi konusunda hükümete talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca Kazakistan'ın yetkili organları, Türk tarafı ile birlikte, doğal afet sonuçlarını ortadan kaldırmak için ek yardım sağlama konusunu değerlendiriyor." ifadesi kullanıldı.