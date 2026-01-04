Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı yaşamını yitirdi

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından ve Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

1935 yılında Rize’de dünyaya gelen Kazancı, ticaret hayatına 1950’li yıllarda parafin ve yağ satışı yaparak adım attı. 1968’de Watt Elektrik Motor Fabrikası’nı kurmasıyla sanayi alanındaki yatırımlarını büyüttü. 1980’li yıllardan itibaren ise odağını enerji sektörüne çevirerek Aksa Jeneratör ve Aksa Enerji gibi markaları hayata geçirdi.

İş dünyasında önemli bir miras bıraktı

Zaman içinde Kazancı Holding çatısı altında toplanan bu yatırımlar; jeneratör üretiminden doğal gaz dağıtımına, enerji santrallerinden farklı sanayi alanlarına uzanarak holdingi Türkiye’nin en büyük ve en etkili gruplarından biri haline getirdi. Ali Metin Kazancı, girişimci kimliği ve enerji sektörüne bıraktığı izlerle iş dünyasında önemli bir miras bıraktı.

2 milyar doları aşan servetiyle tanınıyordu

Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan Kazancı, 2 milyar doları aşan servetiyle tanınıyordu. Eğitime verdiği önemle öne çıkan Kazancı, Rize ve Malatya başta olmak üzere birçok şehirde okul yaptırdı, okullara teknolojik destek sağladı ve hayır işleriyle biliniyordu.

Cenazesi, bugün (4 Ocak 2026) ikindi namazına müteakip İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camii'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Ali Metin Kazancı kimdir?

Ali Metin Kazancı, iş hayatına 1950 yılında adım atmıştır. Kazancı Holding’in temellerini de yine bu dönemde atan Ali Metin Kazancı, Grup Şirketlerini oluşturan girişimlerinin temeli olan Watt Elektrik Motor Fabrikası’nı 1968 yılında kurmuştur. Başarılı teşebbüsleriyle 1983 yılı itibarıyla enerji sektöründe çeşitli şirketler kuran Ali Metin Kazancı, 1994 yılında şirketleri holding yapısı altında toplamıştır.