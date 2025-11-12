Kazanın neden gerçekleştiği yanıt bulacak: 20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve düşen kargo uçağında bulunan 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanı ise 18 askerin naaşına ulaşıldığını, 2 askerin arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. TSK'ya ait askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ya ait bir askerî kargo uçağı dün akşam Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştü.
Milli Savunma Bakanlığı düşen kargo uçağında bulunan 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanı ise 18 askerin naaşına ulaşıldığını, 2 askerin arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısı kesilmiş
Gürcistan İçişleri Bakanlığı da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askerî kargo uçağının, Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü bildirdi.
Uçağın kara kutusuna ulaşıldı
Askeri kargo uçağına ilişkin gelişmeler sürüyor.
NTV'de yer alan habere göre, enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine dair sorulara ışık tutması bekleniyor.
Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.
Şehit askerlerin isimleri açıklandı
Şehadete eren askerlerin isimleri ise şu şekilde:
"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz,
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu,
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen,
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir,
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan,
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci,
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın."