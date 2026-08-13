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Kazdağları'nın eteklerinde yangın: Evlere kadar yaklaştı, dumanlar her yerden görülüyor (Video)

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağları'nın eteklerinde çıkan yangın, yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Alevlere orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederken, siyah dumanlar Edremit körfezinin bir çok noktasından görülüyor.

Haber Merkezi
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Kazdağları'nın eteklerinde yangın: Evlere kadar yaklaştı, dumanlar her yerden görülüyor (Video)
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Saat 14.00 sularında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde yangın çıktı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kazdağları'nın eteklerinde yangın: Evlere kadar yaklaştı, dumanlar her yerden görülüyor (Video) - Resim : 1
Yangının zeytinliklerin yanısıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazdağları'nın eteklerinde yangın: Evlere kadar yaklaştı, dumanlar her yerden görülüyor (Video) - Resim : 2

Alevlere havadan 9 uçak, 6 helikopter ile müdahale edilirken bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri sevk edildi.

Kazdağları'nın eteklerinde yangın: Evlere kadar yaklaştı, dumanlar her yerden görülüyor (Video) - Resim : 3
Jandarma da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.