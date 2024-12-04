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Kazı alanında çıktı: 6 yıl önce kaybolan muhtarlık mührü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki höyük kazılarında tarihi eserlerin yanı sıra ilginç bir buluntu daha gün yüzüne çıktı. Höyüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında 6 yıl önce kaybolmuş bir muhtarlık mührü tesadüfen bulundu.

Haber Merkezi
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Kazı alanında çıktı: 6 yıl önce kaybolan muhtarlık mührü bulundu
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Subaşı Mahallesi'nin merhum muhtarı Mehmet Işık'a ait olduğu tespit edilen mühür, kazı alanındaki yüzey araştırmaları sırasında ortaya çıktı. 2018 yılında hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Işık'ın mührünün kaybolduğu ve yeni bir mühür bastırıldığı öğrenilmişti.

 

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