  Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor! Başrol oyuncusu belli oldu
Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor! Başrol oyuncusu belli oldu

Yakalandığı kanser nedeni ile 33 yaşındayken 2005 yılında yaşamını yitiren müziğinin ‘Şair Ceketli Çocuk’ lakaplı sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatı film olacak.

Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor! Başrol oyuncusu belli oldu
Söz konusu filmde Koyuncu’yu canlandıracak oyuncu ise Cem Yiğit Üzümoğlu olarak belirlendi. 

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, “Kâzım” adlı filmin yönetmeni sanatçının hemşerisi, ödüllü yönetmen Özcan Alper olacak. Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper ise yazım ekibinde yer alıyor. 

Uzun süredir projenin üzerinde çalışan yönetmen verdiği röportajlarda “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” demişti.

Kazım Koyuncu’nun hayatını canlandıracak oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun ise hazırlık aşamasında Uğur Baburhan’dan şan eğitimi aldığı belirtiliyor. 

 