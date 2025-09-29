Kazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildi
Kazova Tekstil davasında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliye edilmesine hükmedildi.
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 25 kişinin, 2013-2014 yıllarında Kazova Tekstil aracılığıyla DHKP-C’ye finansman sağladıkları iddiasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması yapıldı. Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine karar verildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finansman sağlandığı” iddiasıyla soruşturma başlattı. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de şüpheliler arasındaydı.