  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildi
Takip Et

Kazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildi

Kazova Tekstil davasında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliye edilmesine hükmedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildi
Takip Et

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 25 kişinin, 2013-2014 yıllarında Kazova Tekstil aracılığıyla DHKP-C’ye finansman sağladıkları iddiasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması yapıldı. Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine karar verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finansman sağlandığı” iddiasıyla soruşturma başlattı. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de şüpheliler arasındaydı.

Beyaz Saray'dan Trump ile Netanyahu görüşmesi öncesi açıklama: Gazze'de anlaşmaya çok yakınızBeyaz Saray'dan Trump ile Netanyahu görüşmesi öncesi açıklama: Gazze'de anlaşmaya çok yakınızDünya

 

Altının ons fiyatı rekor tazeledi! Zayıf dolar ve ABD’de kapanması riski tetiklediAltının ons fiyatı rekor tazeledi! Zayıf dolar ve ABD’de kapanması riski tetiklediEkonomi

 

Gündem
Tekirdağ'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tekirdağ'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin’den kazandığı tazminatı tutuklu öğrencilere bağışlayacak
Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin’den kazandığı tazminatı tutuklu öğrencilere bağışlayacak
Güllü'nün ailesinin avukatlarından açıklama: Savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içindeyiz
Güllü'nün ailesinin avukatları: Savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içindeyiz
TBMM, 70 günlük tatilin ardından mesaiye başlıyor
TBMM, 70 günlük tatilin ardından mesaiye başlıyor
Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını aldı
Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını aldı
İstanbul’da sağanak etkili oldu: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular zorlandı
İstanbul’da sağanak etkili oldu: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular zorlandı