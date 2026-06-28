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KDK devreye girdi: Güneşe çıkamayan adayın direksiyon sınavı akşama alındı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), halk arasında "güneşe çıkamama hastalığı" olarak bilinen kseroderma pigmentozum​​​​​​​ (XP) hastası sürücü adayının, direksiyon sınavına akşam girmesini sağladı.

Haber Merkezi
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KDK devreye girdi: Güneşe çıkamayan adayın direksiyon sınavı akşama alındı
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Ankara'da sürücü ehliyeti alabilmek için kursa yazılan kseroderma pigmentozum hastası bir kişi, kurs yetkililerine hastalığı hakkında bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi.

Bu kapsamda teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan vatandaş, sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını isteyen vatandaşın talebi, "direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" gerekçesiyle reddedildi.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti.

Sınavın sağlık durumuna uygun yapılması istendi

Hastalığıyla ilgili yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi.

KDK çözüme kavuşturdu

Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu.

NTV'nin aktardığına göre Müdürlük, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.

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