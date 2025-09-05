  1. Ekonomim
  3. KDK'dan ‘kurum kimliği’ ile ilgili örnek karar! Kişisel bilgiler gizlenecek
Kamu Denetçiliği Kurumu, bir çalışanın kurum kimlik kartındaki kişisel bilgilerin gizlenmesi talebini haklı buldu. Kurum, kişisel bilgileri içermeyen yeni kurum kimlik kartını hazırlayarak başvurucuya teslim etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalıştığı kuruma ait kimlik kartında yer alan kişisel bilgilerin gizlenmesini talep eden kişiyi haklı buldu ve ilgili kurumla temasa geçerek, kişisel veri içermeyen yeni kimlik kartının başvurucuya verilmesini sağladı.

Kuruma ait kimliğini kaybetmişti

KDK'nin kararına göre, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen özel bütçeli bir kamu kurumunun çalışanı, kuruma ait kimlik kartını kaybetti.

Kartının yeniden bastırılması adına kurumdan talepte bulunan kişi, kaybettiği kimlik kartında yer alan anne adı, baba adı, doğum tarihi, yeri gibi kişisel bilgilerin gizlenmesini istedi.

Görev gereği denetim, eğitim için gittiği diğer kurumlarda kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu ve kişisel bilgilerinin açık hale gelebildiğini savunan kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinin değerlendirilerek yeni kartta yalnızca ad, soyad, unvan, çalıştığı il ve kurum sicil numarasının bulunmasını talep etti.

Yeni kart verilmedi, KDK'ya başvurdu

Kurum tarafından kendisine yeni kart verilmeyen kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Kişisel bilgileri içermeyen kart verildi

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı bularak, ilgili kurum ile talebin karşılanması adına temasa geçti. KDK'nin girişimi sonucu kurum, başvurucuya kişisel bilgileri içermeyen yeni kurum kimlik kartını hazırlayarak teslim etti.

