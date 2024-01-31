KDV, ucuz kredi, teşvik... Sanayiciler Şimşek'e taleplerini iletti

Sanayiciler, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ocak ayı olağan toplantısında, sanayinin çarklarının daha sağlıklı dönmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taleplerini iletti.

Özellikle, KDV mevzuatında düzenleme, ucuz krediye erişim, teşvik, vergi mevzuatında iyileştirme ve ihracattan elde edilen döviz bozdurma zorunluluğunun kademeli düşürülmesini isteyen sanayiciler, yeni nesil bir kalkınma bankasının kurulmasını da istediler.

Sanayicilerin Şimşek’e ilettiği talepler şöyle:

*Gerçek anlamıyla bir sanayi politikasını finanse edebilecek kapasiteye sahip yeni nesil bir kalkınma bankasının kurulması.

*Yıllar içinde çok sayıda düzenleme ile giderek karmaşık hale gelen vergi mevzuatının sadeleştirilmesi.

*KDV mevzuatı tümüyle yeniden ele alınarak sanayiye ve üretime yük getirmeyecek bir şekle dönüştürülmesi.

*‘Sanayici vergisi’ haline dönüşen’ birikmiş KDV alacaklarının başta Türk Eximbank kredileri olmak üzere kamuya dönük işlemlerde teminat olarak gösterilebilmesi.

*Şirketlerin her konuda geçmiş performanslarını ortaya koyan bir vergi sistemi oluşturulmalı. Bu sistem, teşvikten vergisel aflara, vizeden finansmana kadar şirketlere sağlanacak ilave faydalar için temel referans kaynağı olarak kullanılmalı.

*Sağlıklı bir işgücü planlaması hayata geçirilmeli.

*Yatırım teşvik sistemimizde ciddi bir reform yapılması gerekli. Her sektörün kendi eksikliklerine, fırsatlarına ve ihtiyaçlarına göre esnek modeller oluşturulmalı.

*Eximbank kredilerinin limit, vade, teminat başlıkları açısından gözden geçirilmesi.

*İhracatçı dövizlerinin yüzde 40’ının bozdurulması zorunluluğu, kademeli bir şekilde azaltılarak makul bir süre içerisinde sıfırlanması.

*Ücret gelirlerine ilişkin vergi dilimlerinde özellikle ilk iki dilimin üst sınırlarının daha yüksek oranlarda artırılması.