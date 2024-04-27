Lokanta ve kafelerde KDV oranları yükseltildi
Katma Değer Vergisi (KDV) yüzdelik dilimlerinin değişmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV oranları yükseldi.
Gelir İdaresi Başkanlığı lokanta, kafe ve pastanelerde satılan yiyecek ve içeceklerden alınacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı için düzenlemeye gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan “yüzde 8” ibarelerinin "yüzde 10”, “yüzde 18” ibarelerinin "yüzde 20” şeklinde değiştirilmesine ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğe göre; Bakanlığın 26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan “yüzde 8” ibarelerinin "yüzde 10”, “yüzde 18” ibarelerinin "yüzde 20” şeklinde değiştirilmesine karar verildi.