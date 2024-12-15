Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın küçük çocuğa sorduğu sorular tepki çekti! Açıklama geldi

Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında küçük bir çocuk ile diyaloğu sosyal medyada tepki çekti. Babasıyla belediye binasına gelen küçük çocuk, Özarslan'a, "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sordu. Özarslan ise çocuğa babasının yaşını sordu. Çocuk, "34 yaşında" diye cevap verdi.

"Baban rüşvet yer mi?"

Özarslan, babasının yanında duran küçük çocuğa, "Baban rüşvet yer mi?" diye sordu. Çocuk ise Özarslan'ın sorusu karşısında sessiz kaldı.

"Baban hırsızlık yapar mı?"

Babasının "Onu bilmiyor" demesi üzerine ısrarını sürdüren Özarslan, bu defa çocuğa, gülerek "Baban hırsızlık yapar mı?" diye sordu.

Başkan Özarslan'dan açıklama

Gelen tepkiler üzerine Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha önceden tanıdığı ve Uzman Çavuş olduğunu söylediği vatandaş ve çocuk ile ilgili "Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır" dedi.

Böyle bir konuyla gündeme gelmekten üzüntü duyduğunu ifade eden Özarslan, "Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

BASIN AÇIKLAMASI



Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz halk gününde, daha önceden tanıdığım Uzman Çavuş olan bir vatandaşımız ve çocuğu ile görüşmem sırasında yaşanan diyalog hakkında;



- Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı… https://t.co/hlfyETHEHT — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) December 15, 2024

Babadan açıklama

Öte yandan söz konusu videodaki çocuğun babası da bir paylaşımda bulunarak videonun bir bölümünün yayınlandığını, Belediye Başkanı’nın niyetinin tepkilerde dile getirildiği gibi olmadığını söyledi.