Keçiören Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği MYK üyelerine tebrik çiçeği

İstinafın "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu, dün Parti Sözcüsü olarak görevlendirilen eski İstanbul Milletvekili Müslim Sarı açıklamıştı.

Şubat ayında CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün açıklanan ve Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi.

Ne oldu?

İstinaf mahkemesi, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 2023'te yapılan CHP kurultayını iptal etmişti. Karar kesinleşinceye kadar da kurultay öncesi yönetimin yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve gelmesine karar vermişti.

22 Mayıs'ta alınan karar, Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmişti. Özel ve ekibi ise mutlak butlan kararına karşı Genel Merkez binasından ayrılmama kararı almıştı.

23 Mayıs cumartesi gece başlayan 'CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi' gerilimi pazar günü de devam etti. 24 Mayıs Pazar günü CHP Genel Merkez binası polis müdahalesiyle tahliye edildi. Özel ve beraberindekiler binadan çıktıktan sonra Meclis'e yürüdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in CHP Genel Merkezi'nden Meclis'e yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin soruşturma başlattı.