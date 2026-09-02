Keçiören Belediyesi’nde uyuşturucu taraması: 171 personelin testi pozitif çıktı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Keçiören Belediyesi personeline yönelik gönüllülük esaslı uyuşturucu ve uyarıcı madde taramasının sonuçları, yürütülen adli soruşturmanın dosyasına yansıdı. Dosyada yer alan resmi yazışmalara göre, ilk testlerde 171 çalışanın sonucu pozitif çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/80263 sayılı soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre testler, çalışanların açık rızası alınarak gerçekleştirildi. Uygulamanın, belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli yönetim kararıyla başlatıldığı belirtildi.

Kararda taramanın gerekçesi olarak hizmet standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gösterildi. Testlerin, TÜRKAK tarafından akredite kuruluşlar araştırıldıktan sonra Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Soruşturma dosyasına giren 3 Temmuz 2026 tarihli polis tutanağında, ilk taramalarda 171 belediye personelinin test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yer aldı. İlk taramada pozitif sonuç verenlerden 42’sinin daha sonraki testlerinde sonuçların negatif olduğu bildirildi.

Pozitif çıkanlar hakkında soruşturma

Taramaların ardından konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün araştırmasının ardından dosyanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda yürütüldüğü aktarıldı.

Başsavcılık, test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılmasını istedi. Söz konusu madde, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma fiillerini düzenliyor.

Kan, kıl ve idrar örnekleri alınacak

Savcılığın ayrıca şüphelilerin ifadelerinin alınması ve ayrı tahkikat evrakı düzenlenmesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Kullanımın ve kullanılan maddenin türünün belirlenmesi için CMK’nın 75. maddesi kapsamında kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması da istendi.

Dosyadaki yazışmalara göre Başsavcılık, soruşturma sürecinin hızlandırılması amacıyla 2 Haziran 2026’da Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne tekit yazısı gönderdi. Emniyetin başsavcılık talimatı doğrultusunda belediyeyle yazışmalar yaptığı, belediyenin de test sonuçlarını resmi olarak temin etmek için ilgili özel kuruluşla temas kurduğu kaydedildi.

Keçiören’de uyuşturucu ve alkole karşı afişli uyarı

Öte yandan, Temmuz 2026’da Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki reklam panolarına uyuşturucu ve alkol kullanımına karşı uyarı afişleri asılmıştı.

CHP’den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız kalan ve daha sonra AKP’ye katılan Belediye Başkanı Mesut Özarslan tarafından hazırlanan afişlerde, açık alanlarda uyuşturucu kullanan veya alkol içen kişilerin emniyet, güvenlik ve zabıta birimlerine bildirilmesi istenmişti.