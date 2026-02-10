Keçiörenliler, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasını nasıl değerlendiriyor?

Türkiye birkaç gündür, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasını konuşuyor.

Mesut Özarslan, 9 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili olarak "Bana ne AKP uzak ne MHP uzak. Süreç ne gösterecek birlikte göreceğiz" dedi.

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de "tehdit" ve "hakaret" iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet etti.

Özgür Özel'in kendisine WhatsApp'tan "ağza alınmayacak küfürler ve tehdit içeren mesajlar" gönderdiğini öne süren Özarslan, bu mesajları istifasının temel gerekçesi olarak sundu.

Özel ise Özarslan'ı "yalan söylemekle" suçlamış ve mesajlarıyla ilgili olarak, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" demişti.

Keçiören, Ankara'da daha önce Altındağ ilçesine bağlı bir mahalleyken, 29 Kasım 1983'te kabul edilen "Altı ilçe Kurulması ve Ankara İli Merkez İlçesinin Kaldırılması Hakkında Kanun" ile ilçe yapıldı.

1984'ten bu yana ilçenin belediye başkanları sırasıyla Melih Gökçek, Hamza Kırmızı, Turgut Altınok, Mustafa Ak ve yine Turgut Altınok oldu.

CHP, 1994'ten bu yana sağ partiler tarafından yönetilen Keçiören'de yerel seçimleri ilk kez 31 Mart 2024'te Mesut Özarslan ile kazanmıştı.

Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Keçiören halen Çankaya'dan sonra Ankara'nın en kalabalık ikinci ilçesi.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün ilçenin en işlek caddelerinde konuştuğu Keçiörenliler hem CHP'nin ilçedeki performansından hem de Özarslan'ın istifa kararından hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor.

"Yıllar sonra gelen değişim herhangi bir fark yaratmadı"

Keçiören'de yıllar sonra gelen değişimin büyük bir heyecan yarattığı ancak beklentilerin karşılanmadığı yorumları ağırlık kazanıyor.

Kimi ilçede 2009'dan 2024'e kadar süren AK Parti yönetimine karşı "tepki oyu" verdiğini, kimisi ise yeni bir partinin ilçede olumlu bir değişim yaratacağını umduğunu söylüyor.

Ancak gelinen noktada Keçiören'in kemikleşmiş sorunların aynen sürdüğü; hatta su kesintileri, artan trafik ve plansız kentsel dönüşüm projeleriyle daha da çıkmaza girdiği belirtiliyor.

İlçede konuşan pek çok kişi Özarslan'ın CHP'den istifasını eleştirirken, ''Belediye Başkanlığı'ndan da istifa etmeliydi'' diyor.

Öztürk, ana caddeler dahil olmak üzere "yapılmak üzere bozulan" pek çok yolun, aylardır olduğu gibi kaldığı yorumlarını sıkça duyduğunu ifade ediyor.

Fakat Keçiörenliler, Özarslan'ın istifasıyla çok fazla ilgili görünmüyor.

Öztürk'ün konuştuğu pek çok kişi, kendi hayat mücadelelerinden ve ekonomik zorluklardan bahsederek, artık siyasetle ilgilenmediklerini söylüyor.

Uzun bir Halk Ekmek kuyruğunda konuştuğu emekliler, maaşlarının azlığından dert yanıyor.

65 yaşındaki emekli Hatice Acar, 50 yıldır Keçiören'de yaşıyor ve yıllarca AK Parti'ye oy vermiş. Son yerel seçimlerde tercihi ilk kez CHP olmuş Hatice Hanım'ın ancak şimdi Özarslan'a çok kızgın.

Önce emekli maaşlarının az olması yüzünden hükümeti eleştiren Acar, daha sonra ''Özarslan'ı zaten kimse tanımıyordu, Mansur Yavaş için oy verdik ama oylarımız boşa gitti'' diyor.

Siyasi hayatına 2017'de İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olarak başlayan ve bu partide Kurucu Ankara İl Başkanı da olan Özarslan daha sonra Mansur Yavaş ile birikte çalışmaya başlamış ve 2023'te İYİ Parti'den ayrılarak CHP'ye katılmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesi Mesut Özarslan'ın belediye başkanlığı için aday gösterilmesi fikrinin ilk olarak Mansur Yavaş'ın önerisiyle gündeme geldiği, Özarslan'ın önce Etimesgut ya da Mamak için düşünüldüğü ancak adaylığı için en son Keçiören'de karar kılındığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Mansur Yavaş da seçim kampanyasında Özarslan'a destek vermişti.

Doğma büyüme Keçiören'de yaşayan 50 yaşındaki Fatma henüz ilçeye, gerçekten görevi hak eden bir yöneticinin geldiğini düşünmüyor.

Bir önceki seçimde oy kullanmadığını söylerken, "Artık parti önemli değil, yeter ki çalışacak biri gelsin. Ne geçmişte Keçiören'e hizmet edildi ne de şimdi. Değişen herhangi bir şey yok" diyor.

"Bizim için değişen bir şey olmayacak"

Başkent Ankara, son birkaç ayı planlı su kesintileriyle geçirdi. Eylül ayında başlayan kesintiler Kasım-Aralık-Ocak aylarında arttı. Bazı mahallelerde haftalarca süren kesintiler yaşandı.

6-12 saate varan su kesintileri hem haneleri hem de küçük esnaf ve işletmeleri olumsuz etkiledi.

Kızlarpınarı Caddesi üzerinde konuşan esnafların neredeyse tamamı su kesintilerinden zarar gördüklerini söylüyor.

Bir kuaförde çalışan 22 yaşındaki Betül, aylarca mağdur olduklarını ve dükkanların perişan olduğunu belirtiyor:

''Biz Mansur Başkan'a çok güveniyorduk. Özellikle CHP'nin gelmesinden çok umutluyduk fakat hiçbir şey beklediğimiz gibi olmadı Eskiden yönetimin değişmesinin bir çare olabileceğini düşünüyorduk ama gelenden de hizmet görmediğimiz için artık hiç kimseyi isteyemez hale geldik.

İnsanlar Keçiören'de beklenen değişimi yaşayamadı. Bir çare ve çözüm umudunu kaybetti. Bizim için artık değişen bir şey olmayacağını anladık.''

Kızlarpınarı Caddesi'nde pek çok kentsel dönüşüm projesi var.

Betül, bu projelerle ilgili olarak, ''Kentsel dönüşümün ara sokaklardan ve küçük mahallelerden başlamasını istiyorduk ama rant sebebiyle cadde üzerlerindeki büyük projelerle başladı, esnafa zarar verdi'' diyor.

Öztürk, 60'lı yaşlarındaki Mustafa'yla tezgahının hemen arkasında Kur'an okuması sonrası sohbet ediyor.

Siyasete kesinlikle inanmadığını, bütün partilerin aynı olduğunu söylüyor.

Parmaklarıyla para işareti yaparak, ''Hepsi için tek önemli olan bu'' diyor.

Keçiörenlilerin zaten tepki oyu verdiğini söyleyen Mustafa, herkeste büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylüyor.

20'li yaşlardaki, AK Parti'li olduğunu söyleyen bir genç kadın ise Mesut Özarslan'ın belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiğini düşünüyor:

''Keçiören'de hiçbir şey düzelmedi, aksine her şey daha kötü oldu. Kaç ay susuz kaldığımızı biz biliyoruz. Kendisi tamamen belediye başkanlığından istifa etmeliydi. Bizim arada kaldığımız bir durum yok, kendisinin komple gitmesini istiyoruz.''

45 yaşındaki Hasan da geçen seçimde oy kullanmadığını söylüyor.

Özarslan'ın istifa kararını eleştiren Hasan, ''Seçimi kazandığı partisine bunu yapamaz. Tamamen belediye başkanlığından istifa etmeliydi'' diyor.

62 yaşındaki bir işletmeci de geçen seçimlerde oy vermediğini ve bir daha oy vermeyi düşünmediğini söylüyor. "Keçiören'e bir çivi çakılmadı" diyerek, bundan sonrasına dair de herhangi bir umudunun olmadığını söylüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ankara'da 2,9 milyon araç bulunuyor.

Türkiye genelinde her 2,6 kişiye bir araç düşerken, bu oran başkentte 1,5.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ekim 2025'te yaptığı bir açıklamada, kentte trafik yoğunluğunun bir önceki seneye kıyasla yüzde 48 arttığını söylemişti.

Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneği (USAD), özellikle nüfusu 1 milyona dayanan Keçiören ilçesindeki trafik yoğunluğuna dikkat çekiyor.

120 bin araç bulunan Keçiören'de çevre yolu bağlantısının sadece iki tane olduğu, ilçeye alternatif giriş çıkış bağlantı yolları yapılması gerektiği belirtiliyor.

USAD, kentteki raylı sistem ağının yetersiz olduğunu ve eğer önlem alınmazsa 2026'da durumun daha da kötüleşeceğini söylüyor.

Öztürk'ün aktardığına göre Keçiörenliler, her geçen gün artan trafik konusunda izlenen politikaların yetersiz olmasından şikayetçi. İlçede konuşan kişilerden bazıları belediye başkanının kim olduğunu dahi bilmediğini söylüyor.

Öztürk, güncel siyasetten uzak olduğunu, haberleri takip etmediğini ve kendi halinde yaşadığını söyleyen çok fazla kişiye rastladığını aktardı. Öztürk'e göre siyasete ve siyasetçilere olan inançsızlık, Keçiören'de neredeyse hemen herkesin dile getirdiği bir konu.