Kemal Can'ın ifadesine ulaşıldı: Termik santral ve medya grubunun alımına sıcak bakmadım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Can Holding soruşturması kapsamında yönetim kurulu başkanı Kemal Can 28 Eylül’de tutuklandı.

Kemal Can ifadesinde, sektöre yabancı oldukları ve ailesini şerhi olduğu için ilk başta medya grubunun ve termik santralin satın alınmasına sıcak bakmadığını söyledi.

Kemal Can, Ciner Medya’nın satın alım işlemleriyle ilgili olarak, "Çayırhan Termik Santrali'nin alım ihalesi söz konusuydu. Daha önce Turgay Ciner'e aitti. Kenan Tekdal’ın Ciner'le olan münasebeti ve nezaketen Tekdağ'a bu termik santralin alımı konusunda ihaleye girmekte herhangi bir sakınca olup olmadığını sorması konusunda ricacı oldum" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Tekdağ'ın Ciner'e bu durumu ilettiğini ve herhangi bir sakınca görmediğini kendisine ilettiğini aktaran Can, Ciner'in Silopi'deki termik santralini ve medya grubunun satın alınmasıyla ilgili kendilerine bir teklifin geldiğini dile getirdi.

"Kenan Tekdağ’ın bu konudaki dahli sürecin başındadır"

"Sektöre yabancı olunması ve ailemin bu konuya şerh düşmesi nedeniyle ben çok sıcak yaklaşmadım" diyen Can, Ciner Medya’nın alımı için önce 600 milyon dolar, sonrasında ise 575 milyon dolara anlaşıldığını söyledi.

275 milyon doların peşin, 75'i kısmen olmak üzere 350 milyon dolar ödediğini belirten Can, "Ben yalnızca pazarlık aşamasında Turgay Ciner'le bir araya geldim. Kenan Tekdağ’ın bu konudaki dahli sürecin başındadır" dedi.

Can, kara para aklama iddialarıyla ilgili "Muhasebesel bir konu olduğu için ilgili yetkililerin cevaplamasının daha doğru olacağını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

MASAK’ın 2020-2021 yılları arasında 88 milyar lira kara para trafiğini tespit ettiği iddia edildi.