Kemal Derviş kimdir? Kemal Derviş neden hayatını kaybetti?

10 Ocak 1949'da İstanbul'da doğdu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) başkanlığı ve Türkiye'nin Ekonomi Bakanı olarak yaptığı çalışmalarla tanındı.

Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ekonomi lisans derecesi ve Princeton Üniversitesi'nden ekonomi doktora derecesi yaptı.

1999 yılında, Derviş Dünya Bankası'nın Kalkınma Ekonomisi Grubu'nun başına atandı, bu görevini 2001 yılına kadar sürdürdü. 2001 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) başkanlığına atanmış ve kuruluşun sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu azaltma çabalarını yönetmiştir.

13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Derviş Türkiye'nin Ekonomi Bakanı olarak atandı ve ekonomik krizle mücadelede önemli bir rol oynadı.



2002 yılında istifa edip, İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'ni kurdu.



3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı başkanlığı görevine atandı.

Kemal Derviş, 8 Mayıs 2023 tarihinde ABD'de 74 yaşında hayatını kaybetti.