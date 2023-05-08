Kemal Derviş kimdir? Kemal Derviş'in hayatı

10 Ocak 1949'da İstanbul'da doğdu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) başkanlığı ve Türkiye'nin Ekonomi Bakanı olarak yaptığı çalışmalarla tanındı.

Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ekonomi lisans derecesi ve Princeton Üniversitesi'nden ekonomi doktora derecesi yaptı.

1999 yılında, Derviş Dünya Bankası'nın Kalkınma Ekonomisi Grubu'nun başına atandı, bu görevini 2001 yılına kadar sürdürdü. 2001 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) başkanlığına atanmış ve kuruluşun sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu azaltma çabalarını yönetmiştir.

2002 yılında, Derviş Türkiye'nin Ekonomi Bakanı olarak atandı ve ekonomik krizle mücadelede önemli bir rol oynadı.