  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu

Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Takip Et

CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tahliye sürecine ilişkin başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek çatışmaya dönüştü. Olaylar sırasında genel merkezin kapılarının kilitlendiği, tarafların birbirine taş ve su şişeleri fırlattığı belirtildi. Polisin barikatları aşarak binaya müdahale etmesinin ardından Özgür Özel’in genel merkezden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek

Öte yandan mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu.

Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü 28 Mayıs Perşembe günü parti genel merkezine giderek burada partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapması da bekleniyor.

Damacana suyuna yeni fiyat artışı kapıda: Akaryakıt zamları etkili olduDamacana suyuna yeni fiyat artışı kapıda: Akaryakıt zamları etkili olduEkonomi

 

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı artmaya devam ediyorHürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı artmaya devam ediyorDünya

 