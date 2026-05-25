Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.
CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tahliye sürecine ilişkin başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek çatışmaya dönüştü. Olaylar sırasında genel merkezin kapılarının kilitlendiği, tarafların birbirine taş ve su şişeleri fırlattığı belirtildi. Polisin barikatları aşarak binaya müdahale etmesinin ardından Özgür Özel’in genel merkezden ayrıldı.
Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek
Öte yandan mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu.
Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü 28 Mayıs Perşembe günü parti genel merkezine giderek burada partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapması da bekleniyor.