Kemal Kılıçdaroğlu 'A takımı' için düğmeye bastı: İşte kulislerdeki MYK listesi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına yeniden getirildiği öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezin polis eşliğinde tahliye edilmesinin ardından yeni yönetim kadrosunu belirlemek için çalışmalara hız verdi.

Kılıçdaroğlu’nun, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de parti genel merkezine giderek partililerle bir araya geleceği bildirildi. Basın Danışmanı Atakan Sönmez’in aktardığına göre, daha önce bayramın ikinci günü olarak planlanan buluşma, partiler arası bayramlaşma programlarıyla çakışmaması nedeniyle ertelendi. Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaret sırasında kapsamlı bir konuşma yapması da bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu listesini paylaştı.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da olması bekleniyor.

Sinan Burhan'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde şu isimlerin yer alması bekleniyor:

• Orhan Sarıbal

• Yıldırım Kaya

• Bülent Kuşoğlu

• Müslüm Sarı

• Mehmet Tüm

• Turan Aydoğan

• Berhan Şimşek

• Akif Hamzaçebi

• Faik Öztrak