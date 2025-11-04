Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisini taşıdı

  1. Ekonomim
CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisini büyütme kararı aldı. Barış Sitesi’ndeki ofisin küçük gelmesi nedeniyle ekip, daha geniş bir alana taşındı.

Takip Et

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisini taşıdı. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Barış Sitesi’nde bulunan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediğini, bu nedenle başka bir ofise geçtiklerini belirtti.

Taşınmaya ilişkin ilk görüntüler gazeteci Murat Çelik tarafından sosyal medya hesabında “Bu görüntüler çok şey ifade ediyor” notuyla paylaşıldı.

ANKA Haber Ajansı’na bilgi veren Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, mevcut ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremediğini, bu yüzden daha büyük bir çalışma alanına taşındıklarını ifade etti.

