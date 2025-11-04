Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisini taşıdı

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisini taşıdı. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Barış Sitesi’nde bulunan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediğini, bu nedenle başka bir ofise geçtiklerini belirtti.

Taşınmaya ilişkin ilk görüntüler gazeteci Murat Çelik tarafından sosyal medya hesabında “Bu görüntüler çok şey ifade ediyor” notuyla paylaşıldı.

Nakliye aracına taşınmayı bekleyen 'koltuk'...



CHP @herkesicinCHP Eski Genel Başkanı @kilicdarogluk Ankara'daki çalışma ofisini boşaltıyor.#mutlakbutlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki. pic.twitter.com/qvRiSwRP3Y — Murat Çelik 🦅 (@muratceliktv) November 4, 2025

ANKA Haber Ajansı’na bilgi veren Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, mevcut ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremediğini, bu yüzden daha büyük bir çalışma alanına taşındıklarını ifade etti.