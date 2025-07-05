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Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız soruşturmalardan geçebilir

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, "Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir. Partimiz, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine bağlıdır. Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette soruşturmalardan geçebilir" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız soruşturmalardan geçebilir
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi.

"Mücadele etmeye devam edeceğiz"

Kılıçdaroğlu, "Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızın; İzmir önceki dönem Belediye Başkanımızın, İzmir İl Başkanımızın ve tutuklu bulunan tüm diğer belediye başkanlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak görevlerine döneceklerine, demokrasi ve adalete ulaşacağımız günlerin umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Belediye başkanlarımız soruşturmalardan geçebilir"

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"- Adalet ve hakkaniyet ile yükselir; baskı ve zulümle ise çürürsün.

- Korkmayın. Dağılmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar!

- Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir. Partimiz, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine bağlıdır.

- Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette soruşturmalardan geçebilir. Ancak beşli çetelerin ve AKP’nin zenginleştirdiği müteahhitlerin ifadeleriyle bir süreç yürütülecekse; yalnızca CHP’li belediyelerimiz değil, parti ayrımı gözetilmeksizin kamu zararına yol açan tüm belediyeler hakkaniyetle soruşturulmalıdır."

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