Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta Meclis Grup Toplantısı yapmayacak
CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" açıklamasını yaptı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu hafta Meclis Grup Toplantısı'na katılmayacağı açıklandı.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" ifadelerini kullandı.
Sarı, "Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.— Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 15, 2026
Partimizin önceliği; kişisel ya…
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel'in "Örgütlerin yorgunluğunu gözeterek Grup Toplantısı yapmayacağını" açıklamıştı.