Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtlayacak: Adres ve tarihi belli oldu
Mahkemenin verdiği “Tedbirli mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 20:00’de tv100 canlı yayınına konuk olacak.
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Mahkemenin verdiği “Tedbirli mutlak butlan” kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz Pazartesi günü canlı yayına çıkacak.
Kılıçdaroğlu, saat 20:00’de tv100 canlı yayınında Erdoğan Aktaş ile Başak Şengül’ün sorularını yanıtlayacak.
Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından 19 Haziran’da Sözcü TV’de canlı yayına çıkmıştı.