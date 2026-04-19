  Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek ile bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek ile bir araya geldi

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi.

Odatv'nin aktardığına göre iki isim Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yemekte buluştu.

Görüşmeye ilişkin konuşan Perinçek, entelektüel bir sohbet yaptıklarını belirterek, "Tarihten konuştuk. Türkiye ve dünyanın gidişatını değerlendirdik" dedi.

"Mutlak butlan konuşuldu mu?" sorusuna Perinçek, "Başka bir partinin iç konularına dahil olmam. Sizlerin merak edeceğiniz bir şey konuşmadık" yanıtını verdi.

