Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesini doğruladı. CHP'nin 7 Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akşam yemeğinde buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

“Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil.”

Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü de İBB Başkanı İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.