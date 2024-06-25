Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş buluşacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda ABB Başkanı Mansur Yavaş ile de görüşeceği bildirildi.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesini doğruladı. CHP'nin 7 Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akşam yemeğinde buluşacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı:
“Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil.”
Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü de İBB Başkanı İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.