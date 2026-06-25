Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ilk kez yüz yüze geldi

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de gözler parti içindeki yeni denge arayışlarına çevrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararın ardından ilk kez yüz yüze geldi.

22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tören, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ilk yüz yüze görüşmesine sahne oldu.

Törene ilk olarak Özgür Özel katıldı. Daha sonra Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu, tören alanında protokol üyeleriyle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile de tokalaşarak selamlaştı.

Kılıçdaroğlu ve Ali Mahir Başarır'ın tokalaşmadığı kameralara yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı neden iptal oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 35 gün sonra ilk kez bu sabah İstanbul'a geleceği duyurulmuş, Kılıçdaroğlu'nun takipçilerinin sabah 08:00'de bir karşılama konvoyu düzenleyeceği açıklanmıştı.

Etkinliğe saatler kala Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edildiğini duyurmuştu.

Etkinliğin neden iptal edildiğine dair açıklama Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, programı siyasi tartışmalara neden olmamak amacıyla iptal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız."