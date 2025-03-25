Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu.

Günaydın şöyle dedi:

"Kemal Kılıçdaroğlu beni dün akşam aradı. İmamoğlu’nu ziyaret ettiğim için benden ayrıntılı bilgi aldı. Sonra da çok kısa süre içinde kendisinin de ziyaret edeceğini söyledi. Ben de 'Çok iyi olur, bu süreçte büyük bir güç alırız' dedim."