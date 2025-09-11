Kemal Kılıçdaroğlu, 'kurultay davası' sorusunu yanıtsız bıraktı!
Meclis'te cenaze töreni katılan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultay İptal Davası ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin sorulara yanıt vermedi.
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Törenin ardından basın mensupları, Kılıçdaroğlu’na güncel konularla ilgili sorular yöneltti. Bir gazeteci, 15 Eylül’de görülecek CHP Kurultay İptal Davası hakkında görüşünü sordu.
Soruları yanıtsız bıraktı
Kılıçdaroğlu, soruyu yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin soruya da cevap vermedi.