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Kemal Kılıçdaroğlu: Omuz omuza mücadele etme zamanıdır

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,”Demokrasinin gereği olan şeffaflık ilkesinin savunucuları gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri hapis ve gözaltılarla karşı karşıya” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu: Omuz omuza mücadele etme zamanıdır
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CHP 7.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkama ile gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin gözaltılarla karşı karşıya olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet dağıtması gereken yargı, milletin seçilmişlerini cezalandırmak için bir sopaya dönüşmüş durumda. Demokrasinin gereği olan şeffaflık ilkesinin savunucuları—gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri—hapis ve gözaltılarla karşı karşıya. Hukuk ve demokrasinin askıya alınmak istendiği bu olağanüstü günlerde, her zaman olduğu gibi halkımızın yanındayım ve tek adam faşizminin karşısındayım. Omuz omuza mücadele etme zamanıdır!"

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