Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün aynı saatte ayrı yerlerde vatandaşlarla buluşacak

CHP bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. İki programın başlama saati de 14:00 olarak belirlendi.

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bayramlaşacak.

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez bahçesinde halka hitap edecek.

Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak.

Özgür Özel Güvenpark'ta olacak

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı da Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden halka hitap edecek

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da halka sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.

Özel çağrısında "Bu memleketi, bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Yarın Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada, omuz omuzayız" ifadesini kullandı.

"Bu mücadele partiler üstüdür"

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. “Kirli koltuk kapma - paylaşma” ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak, milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle, azimle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür. Milletçe geleceğimiz içindir."