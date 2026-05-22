Kemal Kılıçdaroğlu X hesabını 'CHP Genel Başkanı' olarak güncelledi

İstinaf mahkemesi kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk uygulaması, genel merkezin üç avukatını azletmek olmuştu.

Kılıçdaroğlu ardından sosyal medya güncellemeleri yaptı ve X'teki statüsünü 'CHP Genel Başkanı' olarak değiştirdi.

Hesabı hızla eriyor

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an takipçi sayısının 9 milyon 200 bin kişi olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin takipten çıktığı görüldü.