Kemal Kılıçdaroğlu X hesabını 'CHP Genel Başkanı' olarak güncelledi
CHP kurultay davasında mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi ile görevine iade edilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, x hesabını 'CHP Genel Başkanı' olarak güncelledi.
İstinaf mahkemesi kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk uygulaması, genel merkezin üç avukatını azletmek olmuştu.
Kılıçdaroğlu ardından sosyal medya güncellemeleri yaptı ve X'teki statüsünü 'CHP Genel Başkanı' olarak değiştirdi.
Hesabı hızla eriyor
Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an takipçi sayısının 9 milyon 200 bin kişi olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin takipten çıktığı görüldü.