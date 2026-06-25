Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı: İstanbul programı neden iptal oldu?

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 35 gün sonra ilk kez bu sabah İstanbul'a geleceği duyurulmuş, Kılıçdaroğlu'nun takipçilerinin sabah 08:00'de bir karşılama konvoyu düzenleyeceği açıklanmıştı.

Etkinliğe saatler kala Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edildiğini duyurmuştu.

Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz. — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) June 25, 2026

Etkinliğin neden iptal edildiğine dair açıklama Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, programı siyasi tartışmalara neden olmamak amacıyla iptal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız."