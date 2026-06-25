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Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı: İstanbul programı neden iptal oldu?

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah 08:00'de İstanbul'a gelecekti. Programa saatler kala söz konusu etkinliğin iptal edildiği duyurulurken, Kılıçdaroğlu bu kararı neden aldıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı: İstanbul programı neden iptal oldu?
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Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 35 gün sonra ilk kez bu sabah İstanbul'a geleceği duyurulmuş, Kılıçdaroğlu'nun takipçilerinin sabah 08:00'de bir karşılama konvoyu düzenleyeceği açıklanmıştı.

Etkinliğe saatler kala Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edildiğini duyurmuştu.

Etkinliğin neden iptal edildiğine dair açıklama Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, programı siyasi tartışmalara neden olmamak amacıyla iptal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız."

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