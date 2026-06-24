Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul'a gidecek
CHP'de kurultaya ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın İstanbul'a geleceği açıklandı. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun saat 08:00'de Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde partililerle buluşacağını duyurdu.
CHP'de genel başkanlık değişiminin yaşandığı kurultay hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından partinin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul'a gidecek.
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 08:00'de İstanbul'a geleceğini duyurdu.
"İstanbul'u yeniden CHP'li belediyecilikle buluşturan siyasi iradenin mimarı..."
Tekin, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul gezisini 'Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde gerçekleşecek büyük buluşma' olarak açıklarken şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’nin sakin gücü, birleştirici lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a geliyor! İstanbul’u yeniden CHP’li belediyecilikle buluşturan siyasi iradenin mimarı, milyonların umudu ve demokrasi mücadelesinin sembol ismi hemşehrileriyle buluşuyor."