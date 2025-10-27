Kemal Kılıçdaroğlu 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarına ilişkin iptal taleplerinin reddedilmesinin ardından, parti içinde yeni bir hareketliliğin başladığı öne sürülüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin, mevcut parti yönetiminden duydukları rahatsızlık nedeniyle “yeni bir siyasi oluşum” düşüncesini gündeme getirdiği iddia edildi.

Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri, CHP içinde bir yol ayrımına gelmiş durumda. Burhan, bu isimlerin “yeni bir parti kurma” fikrini doğrudan Kılıçdaroğlu’na iletmeye hazırlandıklarını belirtti.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun bu öneriye nasıl yaklaşacağı merak konusu olurken, parti içindeki bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha görünür hale gelebileceği konuşuluyor.

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu bu iddialara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu bu iddialara ilişkin “Tümüyle palavra” diye cevap verdi.

“Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız?

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise şunları söyledi: " “Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz.”

Kuşoğlu ayrıca "“Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey’in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok” dedi.

"Aklı başında bir yönetim oluşmalı"

Parti yönetimine çağrıda bulunan Kuşoğlu, “Bir kez daha söyleyeyim: Şaibeli isimlerin olmadığı daha aklı başında bir yönetim oluşmalı. CHP kadroları içinde çok iyi isimler var ve partinin yenilenmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu 6 Nisan’daki Olağanüstü Kurultay’a gitmişti. 28-30 Kasım’da da gidebilir. Ama şunu bilmenizi isterim: Çok kırıldı Kemal Bey. Kendisine ve ailesine yapılan hakaretler kırıcı oldu. Hikmet Çetin’in özür dilemesi yeterli değil Genel Merkez’in de özür dilemesi gerekiyor” dedi.