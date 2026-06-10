Kemal Kılıçdaroğlu’na bir yasak daha: Suavi’den eserlerin izinsiz kullanımına tepki

CHP’de “mutlak butlan” kararıyla başlayan tartışmalar sürerken, süreç sanat dünyasına da yansıdı. Sanatçı Suavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin kendi eserlerini kullanmasına izin vermediğini duyurdu.

Suavi, şarkılarının izinsiz şekilde kullanılması halinde gerekli girişimlerde bulunacağını belirtirken, daha önce aynı konuda açıklama yapan Onur Akın'ın ardından bu yönde tavır alan ikinci sanatçı oldu.

Suavi'nin açıklaması şu şekilde:

“Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla”

Sanatçılar hukuki haklarını hatırlattı

Suavi'den önce sanatçı Onur Akın da eserlerinin kullanılmasına ilişkin benzer bir açıklama yapmıştı. Akın, şarkılarının izni dışında kullanılmasını kabul etmeyeceğini belirtmiş, kullanımın sürmesi halinde hukuki haklarını kullanacağını ifade etmişti.