Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de kurultay ve kayyım tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi'nin kabulünün yıldönümü nedeni ile yaptığı paylaşımda eklediği not dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylamışının sonunda !Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında  şöyle:

“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
Manda ve himaye kabul edilemez.” hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum.


Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun."

